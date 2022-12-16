В Троицке вынесли приговор главе управления образования, забиравшей премии директоров

В Троицке вынесен приговор бывшему начальнику управления по делам образования, присваивавшей премии подчиненных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд признал бывшего начальника управления по делам образования администрации Троицкого района виновной в 19 эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

В 2019-2022 годах чиновница вместе с главным бухгалтером (уголовное дело в отношении последней выделено в отдельное производство), обнаружив экономию средств на расчетных счетах девяти образовательных организаций района, издавала приказы о поощрении директоров школ и детских садов, необоснованно завышая им размер премий.

В свою очередь главный бухгалтер, используя доверительные отношения с руководителями организаций, требовала перечислять «лишние» премиальные на свой личный банковский счет якобы для нужд управления и затем перечисляла половину суммы на счет начальницы.

В результате образовательным учреждениям был причинен ущерб в 401 тысячу рублей.

В ходе предварительного следствия высокопоставленная чиновница заключила досудебное соглашение, сдала подельницу и возместила причиненный ущерб.

Судом с учетом смягчающих вину обстоятельств бывшую чиновницу приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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