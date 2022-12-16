Челябинцы тратят на новогодние подарки меньше, чем до пандемии

Челябинцы не готовы вернуться к допандемийному уровню затрат на подарки к Новому году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем, жители Челябинска готовы потратить на покупку новогодних подарков 12,5 тысяч рублей. Это столько же, сколько год назад, но все еще меньше, чем в 2018 году (13,3 тысячи рублей). Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.

Выяснилось, что новогодние подарки чаще делают женщины, однако тратят на них меньше, чем мужчины. Самый большой среднестатистический подарочный бюджет – у жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Красноярска, самый скромный – в Самаре, Казани, Новосибирске и Омске. При этом почти во всех мегаполисах в этом году на подарки потратят меньше, чем в 2021.

Чаще всего россияне готовят новогодние подарки для родственников: одаривать детей, родителей, братьев, сестер и другую родню собирается 2 из 3 опрошенных (66%). Каждый третий (33%) преподнесет что-то своей второй половине, каждый пятый (20%) – друзьям. Сделать подарок себе любимому планируют 13%, коллегам – 9%. Вовсе не будут дарить подарки на Новый год 17% респондентов.

Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние сюрпризы, составляет в этом году 12,5 тысяч рублей – это чуть меньше, чем год назад, но больше, чем в ковидном 2020-м.

Подарки родственникам, коллегам, друзьям, а также себе чаще делают женщины, а своей второй половине – мужчины. При этом представители сильного пола тратят на новогодние поздравления почти в полтора раза больше, чем женщины. Покупать новогодние презенты разным адресатам больше всего свойственно молодежи до 24 лет. Чем больше зарабатывают россияне, тем выше их расходы на новогодние подарки: среди респондентов с доходом до 30 тысяч рублей средняя сумма составляет 9,8 тысячи рубей, а среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей – 15,3 тысячи рублей.

Опрос жителей мегаполисов показал, что самый высокий подарочный бюджет – у москвичей: они потратят в среднем 16,5 тысяч рублей. На втором месте – жители Ростова-на-Дону (16 тысяч рублей), на третьем – Красноярска (15 тысяч рублей). Меньше всего тратят на новогодние подарки в Самаре (11 тысяч рублей), Казани и Новосибирске (по 11,8 тысячи рублей), Омске (12 тысяч рублей).

По сравнению с прошлым годом, средняя сумма расходов на новогодние подарки снизилась практически во всех мегаполисах. Исключения – Ростов-на-Дону и Челябинск (здесь бюджет не изменился).

Челябинск, Виктор Елисеев

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