Южноуральцев осадили псевдо-юристы, предлагая «помощь» мобилизованным

Мошенники в Челябинской области начали активно использовать схему «юридической помощи» мобилизованным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале активизировались «серые» юристы, предлагающие помощь родственникам мобилизованных, эффективность которой равна нулю. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

По словам омбудсмена, к ней участились обращения от организаций, якобы оказывающих юридическую помощь мобилизованным и их родственникам. Причем все письма написаны по шаблону, «как под копирку».

«Мы провели эксперимент и узнали, как «осуществляют работу» по возвращению мобилизованных недобросовестные юристы. Придумали легенду, позвонили, спросили, смогут ли нам помочь. Нам предложили несколько вариантов «решения проблемы», ни один из которых не только не был законным, но и не привел бы к желаемому результату, – рассказала г-жа Сударенко. – За свои услуги с нас попросили 80 тысяч рублей, при этом деньги нужно заплатить сразу, а положительный результат не гарантирован».

Чиновница призывает южноуральцев к бдительности. «Дорогие друзья, не в первый раз повторяю, обращения в любые государственные органы вы можете направить самостоятельно в произвольной форме – для этого совершенно не нужны специфические знания», – подчеркивает уполномоченный.

Омбудсмен напомнила, что защитой прав мобилизованных занимаются органы прокуратуры, уполномоченный по правам человека. Также можно обратиться непосредственно в Министерство обороны Российской Федерации. Кроме того, есть возможность направлять обращения через портал «Госуслуги».

Челябинск, Виктор Елисеев

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