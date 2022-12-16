Бывшего главного транспортника Магнитогорска отправят в колонию

Экс-начальника управления транспорта Магнитогорска и бывшего судебного пристава признали виновным в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 16 декабря, Правобережный районный суд вынес приговор Нафису Фаттахову, в разное время возглавлявшему транспортное управление мэрии Магнитогорска, а также два районных отделов судебных приставов.

В администрации Магнитогорска чиновник работал с октября 2016 года по сентябрь 2018-го. До этого он руководил Правобережным и Орджоникидзевским районными отделами судебных приставов.

Экс-чиновника задержали по подозрению в получении взятки осенью 2021 года. Через какое-то время ему предъявили обвинение в получении взяток в значительном размере, в крупном размере, а также превышение должностных полномочий.

По версии следствия, преступления он совершил, еще работая в отделах судебных приставов. Как пишет «Верстов.Инфо», в общей сложности он получил 440 тысяч рублей за помощь в оперативном оформлении документов фирме из Магнитогорска, занятой в сфере реализации арестованного имущества. Кроме того, экс-чиновника обвинили в незаконном снятии исполнительного ареста на имущество.

Сегодня, 16 декабря, суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 850 тысяч рублей. Кроме того, он не сможет занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение 6 лет. Помимо этого он лишен звания полковника внутренней службы.

Магнитогорца взяли под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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