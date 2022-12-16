Мэрия призвала челябинцев отказаться от личных авто в выходные

Автомобилистов Челябинска предупредили о грядущих снегопадах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, по данным гидрометцентра, в ближайшие выходные, 17 и 18 декабря, в городе ожидается снегопад.

«Подрядными организациями будет выполняться весь комплекс мероприятий по очистке улично-дорожной сети от снега. Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», – обратились к челябинцам чиновники в телеграм-канале подразделения.

При возникновении нештатных ситуаций горожанам рекомендуют обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства города: +7 951 771-73-25.

Челябинск, Виктор Елисеев

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