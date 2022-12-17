На Южный Урал надвигаются снег с дождем. ГАИ усилило патрулирование

В Челябинской области личный состав ГАИ приведен в повышенную степень готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, с завтрашнего дня, 18 декабря, и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков будет идти снег с дождем по всему региону, что увеличивает вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах региона.

«Личный состав областной Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения», – заявляют в силовом ведомстве.

Для предупреждения заторовых ситуаций и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на федеральные и областные дороги, а также на улицы областного центра выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь водителям, попавшим в затруднительные ситуации, осуществлять регулировочно-распорядительные действия.

Сотрудники ГИБДД призывают южноуральцев по возможности воздержаться от дальних поездок. «Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос, – обращаются к автомобилистам. – В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, обращайтесь за помощью в оперативные службы».

Пешеходам в таких условиях особенно важно использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители заметили и пропускают идущего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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