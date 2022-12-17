Беременная челябинка умерла в больнице

В челябинской больнице скончалась беременная пациентка с ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне вечером в родовом отделении ГКБ №9, расположенной в Ленинском районе Челябинска.

26-летнюю горожанку, находившуюся на 38-й неделе беременности, госпитализировали днем 16 декабря. По словам родственников, у нее поднялась температура, и те решили вызвать скорую медицинскую помощь, чтобы перестраховаться. В скорой женщине дали таблетку жаропонижающего, уже в медучреждении взяли анализы и поставили капельницу, а в 17:36 она сообщила родственникам, что почувствовла боли, похожие на родовые схватки. В 21:10 врачи сообщили: челябинка скончалась.

Приехавшим в больницу родственникам рассказали, что ребенка спасти не удалось. По словам матери горожанки, назвать причину смерти дочери медики толком не смогли. «Сначала говорили, что тромб оторвался, потом сказали, что было внутреннее кровоизлияние всех органов. Вообще, врачи вели себя странно: переминались, переглядывались, – цитирует женщину 74.ru. – Все, что мы услышали от медиков, – что они были бессильны. Я знаю одно: дочь у меня своими ногами дошла до скорой помощи, а теперь я заберу два трупа. Я считаю, что это халатность, поэтому написала заявление в Следственный комитет. Там же роддом, там было все оборудование, они могли помочь ей».

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что гибель челябинки связана «с развитием внезапного неуправляемого осложнения беременности». Чиновники уверены, что медицинская помощь женщине «оказывалась в полном объеме, лечение проводилось в соответствии с диагностированным осложнением и сопутствующей острой респираторной вирусной инфекцией».

У челябинки остались двое маленьких сыновей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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