В Челябинске прекратили работу городские катки

В Челябинске временно закрыли городские катки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 19 декабря, закрыты катки в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина и Городском саду им. А.С. Пушкина.

Напомним, сегодня в Челябинске продолжаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура держится выше нуля.

Интересно, что открытие катка в парке Гагарина городские власти провели в минувшую субботу, 17 декабря, когда уже было известно о грядущем потеплении с переходом через ноль. Более того, ранее власти анонсировали проведение заливки дворовых кортов, намеченное на сегодня, 19 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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