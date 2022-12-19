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Понедельник, 19 декабря 2022, 11:36 мск

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На южноуральской трассе перевернулся школьный автобус

Микроавтобус образовательного учреждения вылетел с дороги под Миассом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 19 декабря, на территории Миасского городского округа.

60-летний водитель, управляя школьным автобусом ПАЗ, вылетел с проезжей части дороги вправо, после чего машина перевенулась. «ДТП произошло на 1 километре автодороги Миасс – Атлян», – уточнили представители ведомства.

В момент аварии в автобусе находился только водитель. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь в ликвидации последствий ДТП.

По факту инцидента начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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