В центре Челябинска устроили несанкционированную свалку

Глава Челябинска потребовала дисциплинировать горожан, не пожелавших выносить мусор дальше привычного места.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители дома №30 по улице Крупской устроили несанкционированную свалку в собственном дворе. Горы бытовых отходов начали скапливаться на месте бывшей контейнерной площадки после того, как баки для мусора перенесли. Такое развитие ситуации очень не понравилось мэру Челябинска Наталье Котовой.

Чиновница специально подняла этот вопрос в ходе сегодняшнего аппаратного совещания, призвав к ответу главу Советского района Владислава Макарова. Последний заверил, что свалку уже убрали. «Об этой проблеме у нас и раньше были обращения. Мы пытались добиться, чтобы ее вывез ЦКС. Все-таки она же не просто так возникла, а на месте бывшей контейнерной площадки, – попытался объясниться чиновник. – Но поняв, что регоператор этого делать не будет, сами вывезли. Сейчас там чисто. Будем совместно с УЖКХ следить, чтобы она там не возникала. Потому что люди просто привыкли к этому месту».

Оказалось, что убрать контейнерную площадку решили после того, как рядом началась стройка. Причем, судя по словам главы района, обмолвившегося, что из-за строительных работ «пришлось новые организационные мероприятия проводить», поначалу с жителями по поводу переноса контейнерной площадки не особенно и советовались. Теперь же приходится «искать оптимальное решение», так как горожане не слишком вдохновились перспективой затрачивать больше времени и сил, чтобы донести мусор до нового места, и продолжают оставлять свои мешки с отходами на старом.

Впрочем, слова о вероятной вынужденности переноса площадки г-жа Котова, видимо, пропустила, и, уточнив, действительно ли организаторами свалки оказались сами жители, даже возмутилась их несознательности. «Но они же голосовали сами наверняка за перенос площадки. Надо напомнить тогда через управляющую компанию, повесить объявления на подъездах», – недовольно прокомментировала градоначальница.

Главе района вновь пришлось намекнуть, что вряд ли жители голосовали сами. В итоге на этой неделе запланирована даже комиссионная встреча с «нарушителями» у их дома – видимо, для поиска взаимно приемлемого для всех решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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