Уральские металлурги растут в рейтинге экологической ответственности

Экологические программы ПАО «ММК» получили высокую оценку экспертов Всемирного фонда дикой природы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК улучшил позиции в разделах «Экологический менеджмент» и «Воздействие на окружающую среду» и занял шестое место в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний Всемирного фонда дикой природы.

В общем рейтинге, в котором в этом году участвовали 39 компаний, ММК набрал 1,616 баллов, почти в двое превысив средний результат. Независимая оценка экспертов и профессионального рейтингового агентства является подтверждением значительных усилий компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению природы на территориях своего присутствия.

ПАО «ММК» участвует в рейтинге Всемирного фонда дикой природы с момента его запуска в 2016 году. Партнерами проекта являются компания АКРА Риск-Менеджмент и программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В течение многих лет рейтинг помогает фиксировать ежегодные тренды в отрасли по вопросам экологической открытости и ответственности, формирует бенчмарк по основным показателям и является эффективной платформой для диалога общества и бизнеса.

Он рассчитывается по крупнейшим компаниям, ведущим свою деятельность в России и относящимся к горнодобывающей отрасли (добыча угля, драгоценных металлов, алмазов, минеральных удобрений) и металлургической промышленности (цветная и черная металлургия). Оценка компаний проводится по трем направлениям: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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