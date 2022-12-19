Повышение зарплаты и смена работы: южноуральцы рассказали о желанных подарках на Новый год

37% челябинцев попросили у Деда Мороза повышения зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», какой карьерный подарок южноуральцы ждут от Деда Мороза, узнала Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведя опрос среди жителей Челябинской области.

Оказалось, что больше всего уральцы мечтают о повышении заработной платы. Такой ответ выбрали 37% респондентов, чаще всего – строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

Еще 19% опрошенных в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию. Как правило, жители региона мечтают освоить ИТ-сферу, маркетинг или логистику.

14% загадали бы Деду Морозу развитие компетенций в текущей профессии, 11% – признание в текущей специальности, а 7% – обучение дополнительной профессии. 6% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности. Еще 6% затруднились ответить.

Размышляя о том, по какому критерию стоит выбирать профессию в 2023 году, 57% жителей Южного Урала назвали заработную плату, 37% – востребованность профессии, 34% – стабильность, 30% – перспективу отрасли, 29% – перспективу карьерного роста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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