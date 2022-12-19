Челябинские волейболистки завоевали «бронзу» Кубка России

Челябинские волейболистки впервые за 20 лет стали призерами Кубка России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волейбольный клуб «Динамо-Метар» из Челябинска занял третье место в проходившем в минувшие выходные в Туле «Финале четырех» женского Кубка России.

В полуфинале челябинки встретились с фаворитом – московским «Динамо», однако навязать борьбу южноуральская команда не смогла: первый сет моквички выиграли со счетом 25:23, дальше дело пошло легче – 25:20 во втором игровом отрезке и 25:14 – в третьем.

В матче за третье место «Динамо-Метар» встретилось с местной «Тулицей». Игра выдалась на редкость напряженной. После побед в первых двух сетах со счетом 25:16 и 25:22, следующие два игровых отрезка гости отдали хозяйкам – 17:25 и 21:25. В решающем тай-брейке у челябинок нервы оказались крепче. Итог – 15:7, и победа челябинского клуба.

Впервые с 2002 года челябинки оказались в числе призеров Кубка России, завоевав «бронзу».

Победителем турнира стало московское «Динамо». В финале москвички одолели «Локомотив» из Калининграда со счетом 3:0 (25:15, 25:23, 25:20), завоевав кубок в пятый раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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