Лесорубы из Башкирии ответят перед судом в Чебаркуле за любовь к соснам

На Южном Урале рассмотрят дело в отношении жителей Башкирии, напиливших деревьев почти на миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, незаконную рубку сосен обнаружили в Бишкильском районе Чебаркульского лесничества в октябре этого года. К этому моменту жители соседнего региона успели свалить 40 сосен.

Незваными гостями оказались четыре жителя Башкирии, в отношении которых и возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.

Факт незаконного сноса деревьев зафиксировали сотрудники межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский» совместно с УФСБ региона. При осмотре места происшествия полицейские изъяли четыре бензопилы.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники прибыли в Чебаркульский район для работы вахтовым методом. Для спила деревьев использовали бензопилы, а для их транспортировки – личный автомобиль «Урал». Срубленные сосны здесь же распиливались и готовились для дальнейшей реализации.

Размер ущерба оценили примерно в 940 тысяч рублей, с целью его возмещения на средства, находящиеся на счетах лесорубов, наложен арест на аналогичную сумму.

Кроме того, им грозит до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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