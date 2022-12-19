В поселке под Челябинском от бешенства погиб щенок

С начала года в на Южном Урале зафиксировано почти 60 случаев бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в поселке Полетаево Сосновского района зафиксирована смерть домашней собаки (двухмесячного щенка) от вируса бешенства.

Результаты исследований 15 декабря текущего года подтверждены ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория». С начала года в Челябинской области от этой смертельной инфекции, одинаково опасной и животным, и людям, погибли уже 59 четвероногих.

Поселок, где было выявлено больное животное, объявлен неблагополучным. По распоряжению правительства Челябинской области там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, что бешенство – это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивы все виды млекопитающих, в том числе и человек.

Во внешнюю среду вирус бешенства выделяется преимущественно со слюной, истечениями из носа, глаз.

Наиболее часто вспышки бешенства регистрируют осенью, ранней весной, а также в зимний период. В группу риска попадают молодые невакцинированные животные.

Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна – регулярная вакцинация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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