Месси хотят сделать почетным жителем Челябинска

В Челябинске предложили сделать почетным жителем Металлургического района капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею выдвинул общественник Антон Сериченко.

Напомним, накануне Аргентина вырвала победу у Франции в финале чемпионата мира по футбол, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

«Уважаемый Сергей Николаевич! – обратился Сериченко к главе Металлургического района Кочеткову. – Последнее время горожане возмущены тем, что депутаты назначают почетными жителями сами себя. В связи с этим есть предложение сделать почетным жителем Металлургического района действительно достойного. Речь о новоиспеченном чемпионе мира по футболу Лионеле Месси.

Напомню Вам, что Лионель Месси является сыном металлурга».

Действительно, отец именитого футболиста Хорхе Орасио Мессии до 2000 года работал на сталелитейном комбинате, а потом стал агентом сына и уехал вместе с ним в Испанию, когда юного футболиста приняли в молодежную команду «Барселоны».

Реакции от главы района Сергея Кочеткова на предложение пока не последовало.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»