Коньком по горлу: челябинского хоккеиста увезли с матча в реанимацию

Хоккеист подростковой команды из Челябинска получил тяжелую травму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье в Сургуте во время матча подростковых команд: местный «Олимпиец-2006» принимал челябинский «Метеор-Сигнал».
Во время одного из столкновений игрок хозяев врезался коньком в шею 15-летнего вратаря челябинцев.
Истекающего кровью хоккеиста доставили в Сургутский травматологический центр, где сделали экстренную операцию. В тяжелом состоянии юношу перевели в реанимацию.
По информации департамента здравоохранения ХМАО – Югры, за ночь состояние челябинца стабилизовалось. Сегодня молодого человека перевели в отделение хирургии. В состоянии молодого хоккеиста отмечена положительная динамика. Врачи считают, что через две недели его уже можно будет выписать из стационара.
Челябинск, Виктор Елисеев
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