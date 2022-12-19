В Челябинске отправили в СИЗО блогера, больше полугода терроризировавшего бизнесменов

Челябинский блогер, устраивавший «рейды» по заведениям общепита, проведет два месяца за решеткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 декабря, Центральный районный суд Челябинска избрал блогеру Альфреду Джавадову в качестве меры пресечения заключение под стражу. Молодому человеку предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и мошенничестве.

Напомним, в марте этого года челябинец начал вести блог, в котором рассказывал о своих посещениях кафе и ресторанов города. При этом вел он себя во время визитов вызывающе: обвинял в использовании некачественных продуктов, волосах в блюдах. Оплачивать свои счета блогер отказывался, грозя карами российского закона и ссылаясь на Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Свои выходки южноуралец объяснял заботой о правах клиентов. Видео своих визитов он выкладывал в своем блоге.

Последней каплей стала ссора молодого человека с хозяином одного из ресторанов, во время которой челябинец выстрелил бизнесмену в лицо из газового пистолета. Произошло это 18 ноября, предприниматель написал заявление в полицию. Но о каких-либо действиях правоохранителей после этого он не слышал.

Бизнесмен обратился к журналистам. После этого руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков лично поручил проверить информацию, и 17 декабря блогера задержали.

Сегодня, 19 декабря, начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин рассказал о задержании челябинца в ходе аппаратного совещания у главы города, призвав предпринимателей обращаться в полицию, если они попадали в поле зрения задержанного.

Суд по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. В итоге судья постановил отправить горожанина в СИЗО до 17 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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