«Трактор» после перерыва в играх КХЛ стартовал с победы

Челябинский «Трактор» на домашней арене обыграл «Сибирь» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проходивший в Челябинске матч «Трактор» начал активно. Однако быстро оказался в меньшинстве. Но это не сломило черно-белых.

Открыл счет на 15-й минуте первого периода челябинец Владимир Ткачев, после паса Александра Шепелева поразивший ворота гостей. А уже через 16 секунд Михаил Котляревский, замкнув розыгрыш Артема Блажиевского и Андрея Стася, удвоил преимущество хозяев – 2:0.

Сибиряки отыгрались уже во втором периоде: на 21-й минуте встречи Александр Шаров сократил отставание. Но уже на 24-й минуте Антон Бурдасова, получив передачу от новичка «Трактора» Роба Хэмилтона, вновь увеличил разрыв до двух шайб – 3:1.

После этого команды долгое время не могли забить. Лишь на последней минуте матча Владимир Бутузов сократил отставание «Сибири» до минимума. Но времени на дальнейшее гостям уже не хватило. Итог – 3:2 в пользу челябинского клуба.

Следующий матч черно-белые проведут 24 декабря в Москве с «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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