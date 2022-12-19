«Металлург» вырвал победу у «Амура»

Магнитогорский «Металлург» дома одолел «Амур» из Хабаровска – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на домашней арене в Магнитогорске хозяева долго не могли собраться. В итоге счет открыли хабаровчане.

На 18-й минуте матча Артур Гиздатуллин, получив шайбу от Никиты Гребенкина, выводит «Амур» вперед – 1:0. Дальше «Магнитка» продолжила трепать нервы болельщикам.

Магнитогорцы не смогли сравнять счет ни до конца первого периода, ни в течение всего второго. Лишь на 31-й минуте встречи Филипп Майе после передач Николая Голдобина и Коди Керрана восстанавливает равновесие – 1:1.

После этого «Металлург» как будто прорвало. На 37-й минуте матча Джош Карри выводит магнитогорцев вперед. А за 43 секунды до финальной сирены Брендан Лайпсик отправляет шайбу в пустые ворота гостей – 3:1.

Следующий матч «Магнитка» проведет 21 декабря. На домашней арене магнитогорцы встретятся с «Адмиралом» из Владивостока.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»