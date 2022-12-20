Ленинский район Челябинска вновь остался без трамваев

В Челябинске на полдня закрыли движение трамваев в одном из районов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской мэрии, ограничение будет действовать сегодня, 20 декабря.
«В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской, закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 10:00 до 16:00», – уточнили представители городских властей.
Все это время трамвайные маршруты №18 и №22 будут следовать до кольца у остановки «Улица Харлова». Маршрут №12 отменяется.
Челябинск, Виктор Елисеев
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