Ленинский район Челябинска вновь остался без трамваев

В Челябинске на полдня закрыли движение трамваев в одном из районов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской мэрии, ограничение будет действовать сегодня, 20 декабря.

«В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской, закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 10:00 до 16:00», – уточнили представители городских властей.

Все это время трамвайные маршруты №18 и №22 будут следовать до кольца у остановки «Улица Харлова». Маршрут №12 отменяется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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