Мэрия Челябинска отказалась платить за деревья, высаженные в минус 25

Компании, занимавшейся озеленением проспекта Комарова в Челябинске, грозит штраф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественного объединения «Эко-Standart», это следует из полученного активистами ответа от городского комитета дорожного хозяйства.

«В ответе сказано, что у подрядчика работы не приняты, и предприниматель должен устранить нарушения, а сроки выполнения контракта прошли, предпринимателю должны быть выставлены штрафные санкции. При этом в случае гибели растений весной, подрядчик обязан будет их заменить», – рассказали общественники.

Напомним, ранее челябинцы заявили о нарушениях при проведении работ по озеленению проспекта Комарова на участке между улицами Краснофлотской и Завалишина. Горожане были убеждены, что, исполняя контракт стоимостью 3,8 миллиона рублей, коммерсанты высадили некачественный и не пригодный материал.

Так, фактические размеры диаметра земляного кома не соответствовали техническому заданию и ГОСТ, часть деревьев (сирень вегерская) высадили с открытой корневой системой, что нарушает условия контракта. А другие посадки закопали в груп прямо в упаковке, хотя техзадание требовало ее удалить.

«Подрядчик высаживал все в спешке, небрежно и допустил множество нарушений, из-за которых деревья не приживутся», – заявили тогда активисты.

После этого администрация города потребовала, чтобы подрядчик устранил нарушения. Тогда рабочие заменили деревья. Правда, сделали это ночью и при температуре 25 градусов ниже нуля.

Но работы все равно не приняли.

Напомним, это не единственный случай озеленения проспекта Комарова с нарушениями. Так, весной прошлого года челябинцы заявили, что все деревья, высаженные на улице в 2020 году, засохли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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