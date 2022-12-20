Грипп продолжает косить южноуральцев

В Челябинской области не спадает эпидемия гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, заболеваемость ОРВИ в регионе по-прежнему в разы превышает уровень эпидпорога.

За 51 неделю 2022 года зарегистрировано 208,1 случаев на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 20,8%. Рост наблюдается во всех возрастных группах, в том числе среди взрослого населения на 26,6%, детей школьного возраста – 8,2%, детей 3-6 лет – 10,5% и детей до 3 лет – 4,9%.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога в 2,5 раза, в том числе среди взрослых в 4,3 раза, детей школьного возраста в 2 раза, детей 3-6 лет в 1,4 раза, детей до 3 лет в 1,43 раза.

«По данным лабораторного мониторинга за прошедшую неделю, заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, с преимуществом в структуре до 81,9% вирусов гриппа. В структуре выявленных вирусов гриппа вирусы гриппа А (H1N1)/pdm (свиной) составили 89%, остальные 11% приходятся на грипп В. Также в циркуляции активно выявляются сезонные коронавирусы (3,4%), РС-вирусы (2,8%), метапневмовирусы (2,2%) и риновирусы (1,6%)", – рассказали в ведомстве.

По состоянию на 19 декабря образовательный процесс приостановлен в 878 классах 29 школ, полностью приостановили очные занятия 18 учебных заведений. Напомним, решение о приостановлении учебного процесса принимается руководством образовательной организации в случае отсутствия по заболеванию гриппом, ОРВИ и COVID-19 20% и более детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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