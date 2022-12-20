Южноуралец, задушивший вступившегося за женщин пенсионера, предстанет перед судом

В Верхнем Уфалее направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, расправившегося с пожилым мужчиной из-за замечания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего уфалейца, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в августе текущего года молодой человек выпивал во дворе многоквартирного дома. Вел себя нетрезвый южноуралец шумно, а когда пожилые соседки сделали ему замечание, начал их оскорблять. За женщин, среди которых была его жена, вступился 67-летний пенсионер.

Между мужчинами завязалась ссора. Молодой оппонент быстро перешел от слов к делу, несколько раз ударил пенсионера в грудь, затем повалил на землю, сел на него сверху и руками задушил на глазах у женщин.

Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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