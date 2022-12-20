Экс-директор компании, аффилированной с семьей Бориса Дубровского, отправится в колонию

В Магнитогорске вынесен приговор бывшему руководителю ПО «Монтажник», принадлежавшего семье экс-губернатора Дубровского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал бывшего топ-менеджера виновным в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, присвоении и растрате, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Суд установил, что с ноября 2019 по июль 2020 года возглавлявший в то время предприятие мужчина заключил ряд заведомо невыгодных договоров и оплатил ряду фирм услуги на общую сумму свыше 12,6 миллиона рублей. Причем никакой необходимости в них у производственного объединения не было.

Кроме того, с февраля по апрель 2020 года он выплатил со счета предприятия свыше 2,6 миллиона рублей за арендованную для себя квартиру в Москве. Чтобы прикрыть это, директор изготовил фиктивный договор с ИП об оплате аренды жилых комнат в общежитии при выполнении работниками строительных работ.

В июне 2020 года руководитель «Монтажника» присвоил свыше 950 тысяч рублей. Деньги наличкой он получил от представителя организации, не оказавшей услуги по договору. Но в кассу предприятия так и не внес, потратив их по своему усмотрению.

Помимо этого, в период с декабря 2020 по февраль 2021 года, выступая ответчиком при рассмотрении гражданского дела в Ленинском районном суде Костромы по иску коммерческого банка, требовавшего с него более 190 миллионов рублей (мужчина выступал поручителем по крупному кредиту), предоставил в суд заведомо подложный документ, сфальсифицировав тем самым доказательство по гражданскому делу.

В итоге суд приговорил экс-топ-менеджера ПО «Монтажник» к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и оштрафовал на полмиллиона рублей.

Также суд удовлетворил исковые требования о взыскании в пользу акционерного общества в счет возмещения имущественного ущерба свыше 16,2 миллиона рублей, сохранив арест на принадлежащее мужчине помещение, расположенное в Москве.

Напомним, о ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Конкурсное производство на «Монтажнике» продолжается. Между тем, в январе текущего года Александр Дубровский сам был признан банротом, освободившись таким образом от финансовой ответственности за состояние некогда принадлежавшей ему компании.

В феврале дочь Бориса Дубровского Анна подала в суд иск к «Кредит Урал Банку», потребовав вернуть в конкурсную массу предприятия банкрота 1,3 миллиарда рублей. По словам бизнес-леди, эти деньги компания должна была получить за строительство аглофабрики на ММК, но из 1,5 миллиардов до ПО дошло лишь 210 миллионов рублей. Остальное банк списал в оплату долга за обслуживание кредитной линии.

Наконец, в октябре текущего года суд наложил арест на имущество Бориса Дубровского стоимостью более 930 миллионов рублей. Арест наложен в качестве обеспечительных мер – на случай, если он будет привлечен к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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