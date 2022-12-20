Не вывозят: мусоровозы не смогли добраться до южноуральских поселков

Реогператор заявил о сложностях с вывозом мусора на юге Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», снегопад и ледяной дождь, прошедшие на Южном Урале накануне, затруднили работу в Магнитогорском кластере. Сильнейшая гололедица вынудила скорректировать графики обслуживания отдельных населенных пунктов.

«В понедельник, 19 декабря, непростая ситуация складывалась на юге области: в Карталинском, Варненском, Брединском, Нагайбакском и Чесменском районах, которые входят в состав кластера. Вышедшие утром на маршрут мусоровозы во избежание ДТП пришлось вернуть в гаражи», – заявили представители регоператора.

До улучшения погодных условий вывоз отходов был временно приостановлен в следующих муниципальных образованиях:

Карталы;

поселки Ольховка, Степан Разин, Краснотал, Родники, село Великопетровка и 16 км в Карталинском районе;

поселки Красная Заря, Новый Урал, Солнце, село Варна в Варненском районе;

поселки Маяк, Московский, Натальинский, Новый Мир, Порт-Артур, Черноборский, а также село Чесма Чесменского района;

село Лебединое и поселок Черниговский в Нагайбакском районе.

Из-за гололедицы накануне наблюдались сложности и с обслуживанием контейнерных площадок в ряде населенных пунктов Троицкого района: поселках Суналы, Ясные поляны, Ляпино, Морозкино, Сливной, Березняки, Тогузак, Лагерный, селах Ключевка и Дробышево. На видео, которое представили перевозчики заказчику, видно, как мусоровозы буквально разворачивает на превратившихся в каток дорогах.

Локальные проблемы с вывозом мусора могли возникать и в других муниципальных образованиях, признают в регоператоре.

Представители региональный оператор заверили, что по мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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