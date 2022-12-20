Южноуральцев начнут бесплатно тестировать на грипп

В медицинских организациях Челябинской области будут проводить тестирование на вирус гриппа в рамках программы ОМС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, это стало возможно после того, как председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит существенные изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в части лабораторного обследования на грипп.

Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит быстро поставить диагноз «грипп» и своевременно начать специфическую терапию для снижения риска развития осложнений, считают в региональном минздраве.

Решение о необходимости тестирования будет принимать врач или фельдшер, оказывающий медицинскую помощь, при наличии клинической картины тяжелого течения респираторного заболевания.

В настоящее время лаборатории Челябинской области, осуществляющие ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проводят закуп тест-систем на ПЦР-диагностику гриппа.

«Проведение лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа в Челябинской области осуществляется на базе 21 лаборатории, в том числе четыре лаборатории федеральной формы собственности. Кроме того, девять лабораторий – частной формы собственности – имеют возможность проведения лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа. Эти лаборатории также задействованы в проведении исследований на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (Covid-19) методом полимеразной цепной реакции», – рассказала Наталья Шеломова, заместитель министра здравоохранения Челябинской области.

Медицинские организации региона, оказывающие помощь прикрепленному населению, в том числе имеющие в своей структуре отделения скорой медицинской помощи, также проводят закупочные процедуры по приобретению экспресс-тестов для обнаружения антигена вируса гриппа (в мазках из носоглотки методом иммунохроматографического анализа) для проведения дифференциальной диагностики ОРВИ на этапе скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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