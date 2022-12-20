«Здоровую ферму» поглотит федеральная агроимперия

Южноуральский агропромышленный холдинг выкупил один из лидеров мясного производства в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», банк непрофильных активов «Траст» продал группу «Здоровая ферма» агропромышленному комплексу «Михайловский», входящему в ГК «Черкизово».

Как следует из протокола торгов на сайте Российского аукционного дома, компания стала единственным участником и выкупит южноуральское предприятие за 4,03 миллиарда рублей.

Напомним, холдинг проектной мощностью 120 тысяч тонн мяса птицы в год (в живом весе), 18 тысяч тонн продукции мясной переработки и 240 тысяч тонн производства кормов выставили на продажу осенью текущего года.

В лот вошли 100% долей в 5 юридических лицах (ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы»), контролирующих Аргаяшскую и Кунашакскую птицефабрики, а также права требования к компаниям банка «Траст» и АО «Птицефабрика «Комсомольская».

Холдинг «Здоровая ферма» появился в 2011 году на базе Аргаяшской птицефабрики и строившейся Кунашакской птицефабрики и поначалу принадлежал депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. В 2016 году компания перешла под контроль ПАО «Русгрейн Холдинг».

Летом 2018 года она оказалась в портфеле у Микаила Шишканова – бывшего совладельца Бинбанка и Рост банка. А в декабре 2018 года перешла в собственность «дочки» банка непрофильных активов «Траст» – компании «Траст – Птицеводческий холдинг». Это произошло после того, как Центробанк России принял решение передать «Трасту» непрофильные активы находившихся на санации банков, в том числе Бинбанка и Рост банка.

Между тем, некоторые из южноуральских предпринимателей также пытаются продать бизнес. Так, очередную попытку продать актив предприняли собственники молокозавода «Мирный» в Красноармейском районе. За 5 лет простоя стоимость предприятия снизилась с 38 до 21,5 миллиона рублей.

На днях появилась информация о продаже достаточно известного в Челябинске ресторана – «Шах и мята». Объявление о реализации бизнеса разместили на портале бесплатных объявлений. За актив с шестилетней историей просят не слишком много – 19 миллионов рублей. Причина продажи – переезд хозяев за рубеж.

Челябинск, Виктор Елисеев

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