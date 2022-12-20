Военнослужащие и курсанты летной академии в Челябинске остались без товаров первой необходимости

Курсанты и военнослужащие ЧВВАКУШа остались без единственного магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торговая точка, расположенная на территории Военного учебно-научного центра Военно-воздушной академии (ранее – ЧВВАКУШ), прекратила работу. Об этом родственники курсантов и солдат-срочников сообщили в социальных сетях.

Ситуация обострилась около недели назад, когда матери бойцов рассказали журналистам о стремительно пустеющих полках магазина.

По словам женщин, первые сигналы от сыновей они начали получать еще в октябре: парни стали просить их привезти те или другие товары, исчезнувшие из ассортимента магазина. Оказалось, что номенклатура торговой точки стремительно сокращается.

Родители военнослужащих серьезно обеспокоились. Ведь не все родственники могут приехать к солдатам в Челябинск, а большинство военных не могут покинуть часть, чтобы купить самое необходимое в другом магазине. Представитель торговой организации объяснил проблемы недопуском на территорию филиала водителей, привозивших раньше товары. По его словам, пропуск, выданный руководством челябинского подразделения академии, у них есть. Но, видимо, теперь этого недостаточно.

После того, как история вышла за пределы филиала, в ситуацию вмешались Общественная палата Челябинской области, депутат Госдумы и прокуратура региона.

Но сегодня стало известно, что магазин вообще закрыли. Челябинское руководство части от комментариев воздерживается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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