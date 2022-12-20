Лихач, влетевший в толпу на остановке в Челябинске, предстанет перед судом

В суд направили дело челябинца, сбившего четырех пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

По версии следствия, 10 января нынешнего года челябинец, имевший к тому времени водительский стаж 5 месяцев, управляя автомобилем «Форд Фокус» в условиях снежного наката, превысил скорость, после чего, чтобы уйти от столкновения, увел машину направо и, потеряв управление, вылетел прямо на остановку общественного транспорта, где врезался в четырех горожан и торговый киоск.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходам причинены различные телесные повреждения, при этом одной потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести, две женщины от полученных травм скончались», – рассказали в прокуратуре.

В ходе следствия родственники погибших и пострадавшие предъявили лихачу гражданские иски на общую сумму 2,6 миллиона рублей. На автомобиль водителя и банковские счета наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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