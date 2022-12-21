Южноуральские чиновники отправили многодетную семью жить в лесу

Прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию с негодным земельным участком, выделенным жителям Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кусинского района провело проверку по обращению местной жительницы, пожаловавшейся на предоставление многодетной семье земельного участка, непригодного для индивидуального жилищного строительства.

В ходе проверки установили, что семейство получило от властей Кусы земельный участок. При этом в распоряжении главы города говорилось, участок относится к категории земель населенных пунктов, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Однако к строительству дома южноуральцы приступить не смогли, поскольку согласно информации ГУ лесами Челябинской области и выписки из государственного лесного реестра предоставленный земельный участок расположен на территории земель лесного фонда Кусинского участкового лесничества.

«Спорный земельный участок полностью накладывается на земельный участок, относящийся к землям лесного фонда, а администрация полномочиями по предоставлению в аренду/собственность в пределах земель лесного фонда не наделена», – констатировали в прокуратуре.

Прокурор направил в Кусинский районный суд исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности предоставить многодетной семье другой земельный участок, пригодный для индивидуального жилищного строительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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