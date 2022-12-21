Каждый третий южноуралец хотел бы переехать за рубеж

Жителей Челябинской области гонят за границу низкие зарплаты и плохая экология.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только треть (31%) южноуральцев точно не хотят никуда переезжать из своего региона. К такому выводу пришли специалисты Службы исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по итогам опроса, проведенного среди соискателей.

Из тех, кто готов покинуть область, 42% респондентов заявили о желании сменить страну проживания. 22% согласны на переезд в другой регион России, еще 3% – в другой город в своем регионе и еще 3% рассказали, что недавно уже переехали.

Желание уехать из России чаще встречается у мужчин (39%), чем среди женщин (34%), а также у менеджеров высшего звена (56%), специалистов по маркетингу и рекламе (52%) и ИТ (47%). Реже всего – у занятых в сфере транспорта и логистики (27%), бухгалтеров и юристов (по 26%) и HR-менеджеров (25%). Смену одного региона на другой чаще всего рассматривают строители (30%) и занятые на производстве (28%).

Среди респондентов, желающих уехать в другую страну, 64% хотели бы отправиться в Европу, 46% выбирают азиатские страны, 39% – США и Канаду, 29% – страны СНГ, 18% – ОЭА и Саудовскую Аравию, 13% – иные варианты.

Говоря о переезде внутри страны, 40% желающих хотели бы переехать в регионы Центрального федерального округа, 25% – в Южный ФО, 13% – на Дальний Восток, 11% – в другие регионы Урала.

Среди факторов, подталкивающих жителей Челябинской области к переезду или к мыслям о нем, лидируют низкие зарплаты (45%), плохая экология и некомфортный климат (41%). В пятерку причин также входят недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать (25%), отсутствие перспектив для членов семьи (17%) и неблагоприятная городская среда (16%).

Кроме того, 13% хотели бы уехать из Челябинской области из-за плохого здравоохранения, а 10% – из-за невозможности работать по профессии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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