«Трактор» расстается со вторым голкипером в сезоне

Из челябинского «Трактора» уходит еще один вратарь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», Алексей Мельничук возвращается в систему ХК «Сочи».

Голкипер пополнил состав «черно-белых» в конце октября и выступал в Челябинске по договору временного перехода (аренды), напомнили в клубе. За «Трактор» голкипер провел четыре неполных матча.

Напомним, в октябре текущего года челябинский клуб покинул еще один вратарь. Канадец Эндрю Хэммонд подписал контракт с «черно-белыми» в сентябре, но, сыграв в двух матчах, решил вернуться домой.

Теперь в составе «Трактора» остается три голкипера: Илья Проскуряков, Сергей Мыльников и Кирилл Устименко. Последний перешел в челябинский клуб в июле этого года, но долго восстанавливался после перенесенных операций. В итоге первый матч он сыграл на этой неделе – 19 декабря.

Ранее на этой неделе «черно-белые» расстались с форвардом Сергеем Шумаковым. Хоккеист сыграл за «Трактор» 18 матчей и набрал 4 (2+2) результативных балла. После этого стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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