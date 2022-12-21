Садоводческие товарищества смогут претендовать на статус поселков

СНТ признают полноценными населенными пунктами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую возможность дают принятые с текущем году изменения в федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Об этом заявил председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев.

Согласно новеллам, теперь муниципалитет может включить земли СНТ в границы близлежащих населенных пунктов либо присвоить им статус полноценного поселка.

«Сейчас в регионах разрабатывают требования, которым должно соответствовать Садовое некоммерческое товарищество, чтобы войти в границы населенных пунктов. Думаю, вопрос будет решен в первом полугодии 2023 года», – рассказал общественник.

Впрочем, региональный руководитель союза посоветовал не торопиться с изменениями. «Мы должны не забывать: статус населенного пункта влечет для органов муниципальной власти определенные обязательства: это обеспечение детскими садами, школами, медицинской помощью, реакцией правоохранительных органов. Торопиться не надо, нужно все продумать, потому что функционал жизнедеятельности поселения совершенно другой, чем в СНТ», – отметил он.

Интересно, что в этом году проблемами СНТ озаботились власти Челябинска. Так, в августе мэр города Наталья Котова заявила, что в администрации начали работу с заброшенными участками на территориях садовых товариществ.

«Первым делом собрали свод по тем участкам, от которых люди отказались самостоятельно. Всего их 18, – рассказала чиновница в своем телеграм-канале. – В ближайшее время планируем выставить их на аукционы на право аренды по приемлемым ценам». В перспективе чиновники планируют совместно с председателями СНТ города провести полную ревизию заброшенных участков, «чтобы реализовать их тем, кто хочет иметь сад в черте города».

Правда, стоит отметить, что в действующем законе «О садоводческих товариществах» нет указания на необходимость проведения аукциона при распределении земельных участков. Более того, в статье 28 документа четко говорится, что предоставляются они без конкурса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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