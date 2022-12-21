Челябинцам начали отключать горячую воду

Должники могут остаться в Челябинске без горячей воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», перед новым годом сбытовая компания усилила работу с должниками. В ход пошло одно из самых радикальных средств.

Первые отключения произведены сегодня, 21 декабря. «Собственник квартиры в новостройке не платил по счетам в течение года, в итоге образовался долг порядка 10 тысяч рублей. О возможном отключении клиента предупредили заранее. Направили уведомление письмом и с помощью СМС, а также разместили информацию в личном кабинете, – рассказали представители предприятия. – В сообщении указали, что инициируется процедура ограничения, если в течение 20 дней долги не будут погашены, подача горячей воды прекратится. Житель Челябинска не придал этому особого значения. В итоге энергетики свои обещания выполнили и в указанный срок перекрыли горячее водоснабжение».

В компании подчеркивают, что ограничение горячего водоснабжения – законная мера, прописанная в Правилах предоставления коммунальных услуг. К ней пришлось прибегнуть из-за низкой платежной дисциплины челябинцев и постоянного роста задолженности.

За год энергетики недополучили порядка 233 миллионов рублей. На 1 декабря текущего года задолженность за отопление и ГВС составила 1,9 миллиарда рублей. По статистике, долги за тепловую энергию имеются в каждой третьей квартире и исчисляются десятками тысяч. Учитывая сложившиеся проблемы, «Уралэнергосбыт» принял решение о расширении программы отключения горячей воды за долги среди клиентов «УСТЭК-Челябинск».

В ближайшее время такие уведомления получат многие должники города.

Кстати, в компании напоминают, что именно сейчас среди челябинцев проводится акция по списанию пени и розыгрышу ноутбуков и бесплатной электроэнергии. Для этого достаточно оплатить все начисления по электроэнергии, отоплению и ГВС до Нового года, в том числе за декабрь. По тепловой энергии достаточно повторить платеж ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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