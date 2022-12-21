Бывшего вице-мэра Челябинска выбрали главой Калининского района

Владимир Шамне предсказуемо избавился от приставки «и.о.".

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение депутаты районного совета приняли сегодня, 21 декабря.

Напомним, 10 ноябре Владимир Шамне ушел в отставку с поста заместителя главы Челябинска по строительству, перейдя в администрацию Калининского района. 21 ноября он стал и.о. главы района после того, как депутаты утвердили отставку его предшественника Сергея Колесника.

В назначенных выборах руководителя района приняли участие Владимир Шамне, заместитель главы администрации Курчатовского района Константин Матыгин, оппозиционный депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов и предприниматель Андрей Алексеев. По итогам конкурса жюри допустило до выборов Шамне, Иванова и Матыгина.

Сегодня в районном парламенте прошло голосование. За кандидатуру Владимира Шамне отдали свои голоса 18 депутатов, остальные 4 депутата проголосовали за Дмитрия Иванова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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