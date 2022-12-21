В суд направили дело о многомиллионном мошенничестве в КСК «Рифей»

Южноуральский бизнесмен и тренер спортшколы увели у конноспортивного комплекса «Рифей».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего тренера областного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью Рифей им. П.М. Латышева» и руководителя коммерческой организации. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2021 года подельники заключили контракты на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости, похитив таким образом у школы 2,9 миллиона рублей, выделенные в качестве субсидии на развитие конного спорта.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемых – автомобиль и деньги – наложен арест.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области и будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»