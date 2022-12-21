Южноуральцы запутались в тарифах

Жители Челябинской области забросали центр управления регионом обращениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского Центра управления регионом, с начала декабря зафиксировали почти полторы тысячи заявлений, посвященных вопросам ЖКХ.

«Немалая часть из них касается оплаты за услуги. Люди не понимают, какие сейчас установлены тарифы и от чего зависят суммы в квитанциях», – уточняют специалисты.

Напомним, с 1 декабря в России прошла очередная индексация коммунальных тарифов. Однако многие южноуральцы уже в этом месяце получили квитанции с выросшими платежами. Это связано с действиями местных властей.

Например, в сентябре собрание депутатов Копейска приняло решение о повышении базовой платы за содержание жилого помещения на 8,7%. Оно вступило в действие с 1 ноября. В итоге копейчане уже в декабре получили «обновленные» платежки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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