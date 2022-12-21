Власти призвали магнитогорцев праздновать Новый год сдержанно

Глава Магнитогорска попросил о скромности при праздновании Нового года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свой призыв к сдержанности мэр Магнитогорска Сергей Бердников связал с проведением СВО на Украине.

«Новый год придет. Отрицать его не надо. Не нужно из одной крайности в другую двигаться. Другое дело, что в связи с сегодняшними событиями, с проведением СВО, мы, конечно же, не имеем морального права радоваться, прыгать, сверкать, стрелять салюты. Какая-то должна быть граница разумного. Я прошу вести себя достаточно этично в дни новогодних праздников», – призвал магнитогорев чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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