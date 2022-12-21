«Металлург» одержал вторую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» взял верх над «Адмиралом» из Владивостока – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч на «Арене-Металлург» держал болельщиков в напряжении до самого конца.

Счет открыли хозяева: на 8-й минуте встречи Брендан Лайпсик, получив шайбу от Филиппа Майе, выводит магнитогорцев вперед – 1:0. Но уже на 13-й минуте первого периода Антон Берлев сравнивает счет.

На 38-й минуте «Металлург» вновь начинает лидировать: с передачи Филиппа Майе ворота гостей поражает Максим Карпов. Но на 49-й минуте Михал Криштоф вновь сравнивает счет – 2:2.

Лишь на 57-й минуте Денис Зернов забрасывает победную для магнитогорцев шайбу – 3:2.

Следующая встреча «Металлурга» пройдет 23 декабря. На домашней арене южноуральцы сыграют с «Сибирью».

Челябинск, Виктор Елисеев

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