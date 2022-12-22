В Челябинске троллейбус загорелся на затопленной трассе

Челябинцы оказались заблокированы в горящем троллейбусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 22 декабря, утром на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе областного центра.

На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молдавской произошел порыв на водоводе, и вода хлынула на проезжую часть. Троллейбус застрял в образовавшейся луже.

Вдобавок к этому, из-за обилия влаги произошло короткое замыкание, и электротранспорт загорелся. В это время в салоне находились водитель, кондуктор и четыре пассажира. Выйти люди не могли, так как троллейбус был окружен ледяной водой.

Водитель машины смог отключить ее от линии электропередачи и потушить самостоятельно. Прибывшие на место пожарные, по информации ГУ МЧС по Челябинской области, должны были вплотную припарковаться к троллейбусу, чтобы вывести людей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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