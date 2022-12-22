В новогодние каникулы ГАИ Челябинска изменит график работы

Челябинцев предупредили об изменениях в работе регистрационных отделений ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, ежегодно в преддверии новогодних праздников в 1,5 раза возрастает количество обращений в ведомство за получением государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

Между тем, график работы регистрационных подразделений ГИБДД в предстоящие выходные и праздничные дни существенно изменится.

В подразделения ГАИ регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будут проводиться 30 и 31 декабря, а также 4 и 5 января.

Регистрационное подразделение, расположенное в МФЦ на Университетской набережной работает по графику МФЦ, и выходные здесь продлятся с 31 декабря по 8 января.

«Госавтоинспекция рекомендует гражданам при получении государственных услуг по линии безопасности дорожного движения использовать gosuslugi.ru, что позволяет пользователю прибывать в назначенный срок и получать необходимые документы без очереди и ожидания. Кроме того, регистрация на портале дает возможность оплачивать пошлины на государственные услуги со скидкой 30%. Скидка действует при оплате госпошлины только через портал безналичным способом. Во всех остальных случаях оплата производится полностью», – сообщили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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