В Челябинской области сирот несколько лет селят в дома, утепленные коробками из-под сока

СКР проверит ситуацию с десятками сирот Чесмы, которым выдали квартиры в летних домиках с «утеплителем» из коробок от сока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, одна из сирот обратилась в стрим движения, сообщив о проблеме. Общественники попросили СКР подключиться к ее разрешению.

По словам женщины, таких сирот, как она, пострадавших от действий администрации Чесмы, минимум 40 человек. Все они получили квартиры, в которых опасно находиться.

Домики для них построили с сюрпризами: в первую же зиму по стенам хлипких конструкций пошли глубокие трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь каждый зимний сезон. Когда новоиспеченные жильцы стали разбираться в причинах, выяснилось, что утепление перекрытий выполнено по «особой» технологии: минеральная вата, а под ней – картонные коробки из-под сока.

Одна такая квартира по документам стоит около 800 тысяч рублей. Недешево для Чесмы. Несложно посчитать, что в общей сложности на такое «обеспечение жильем» было потрачено не менее 32 миллионов бюджетных рублей. Возможно, и больше, ведь разбираться в суде хватило сил не у всех. За эти деньги помимо уже озвученных проблем сироты получили грибок на стенах, постоянную сырость и холод и баснословные счета за коммунальные услуги.

В 2017 году уже обращались по этому поводу в региональную прокуратуру, после чего дело передали в суд: надзорное ведомство усмотрело в действиях чесменских чиновников признаки злоупотребления должностными полномочиями. Однако тяжбы длятся более трех лет, на протяжении которых сироты пытаются добиться предоставления им иного жилья надлежащего качества.

«Жить в таких квартирах невозможно. Был случай, когда приходила очередная проверка, и, после того как за ними захлопнулась дверь, у нас от вибрации рухнул потолок», – рассказала одна из пострадавших.

Более того, сейчас чесменцы получают в ответ на свои жалобы сообщения о том, что их заявления и обращения рассматриваться не будут, рассказывают активисты. А некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья, что, вероятно, означает намерение муниципалитета отдать эти хлипкие постройки им в собственность и тем самым переложить ответственность за них на сирот.

«Модернизировать эти дома вряд ли рационально, поскольку в них рассыпается фундамент. Вероятно, в целях избежания трат на строительство качественного жилья ответственные лица намеренно затягивают процесс. В этом разберется Следственный комитет. Мы в свою очередь просим обратить особое внимание на рациональность расходования бюджетных средств в крупном объеме. Очевидно, что жилье столь низкого качества не должно столько стоить, соответственно, возникает вопрос: на что были реально потрачены 32 миллиона рублей? И главное, необходимо предоставить всем этим гражданам качественные, комфортные жилые помещения», – заявил представитель общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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