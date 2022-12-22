Каждый третий южноуралец потерял в зарплате в 2022 году

В текущем году жители Челябинской области чаще всех в стране сталкивались с падением зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в уходящем году заработная плата выросла у 21% жителей Южного Урала (в среднем по России – у 15%). Таковы результаты опроса, проведенного Службой исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru среди соискателей из Челябинской области.

В частности, о росте зарплат сообщили 26% представителей сферы «Добыча сырья», 25% специалистов по закупкам, 22% производственных специалистов, 21% ИТ-специалистов и 20% банковских служащих – в этих сферах оказалось больше всего респондентов с повышением зарплаты.

Однако 33% опрошенных жителей Челябинской рассказали о падении доходов (по России – 22%), по доле таких респондентов регион занял первое место в стране.

В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).

У 28% опрошенных жителей Челябинской области заработная плата в 2022 году осталась без изменений (по России – 36%). Еще 9% рассказали, что их сократили (по России – 17%), остальные затруднились дать однозначную оценку. О сокращении чаще всего сообщали представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (25%), «Высший менеджмент» (24%) и «Закупки» (23%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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