Южноуральцы смогут пожаловаться в прокуратуру на проблемы с отоплением

В прокуратуре Челябинской области организована «горячая линия» по вопросам бесперебойного прохождения отопительного периода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство взяло на особый контроль вопросы с обеспечением южноуральцев теплом.

Напомним, отопительный сезон начался в этом году на Южном Урале в сентябре. Однако жалобы на проблемы с теплоснабжением продолжаются даже в декабре. О холоде в помещениях сообщают жители многоквартирных домов, пациенты больниц, родители воспитанников детских садов и учащихся школ.

О своих проблемах они смогут рассказать областной прокуратуре. В надзорном ведомстве субъекта создана и действует соответствующая «горячая линия», рассказали в пресс-службе.

Сообщить о некачественном предоставлении коммунальной услуги теплоснабжения – проблемах с отоплением в период отопительного сезона жители области могут по телефонам: 8(351) 239-20-30, 239-21-57, 239-20-91, или направить письменное обращение по специальному адресу электронной почты: teplo@74.mailop.ru.

При передаче сообщения необходимо указать ФИО, адрес, температуру в жилом помещении, наименование организации, куда и когда направляли обращение.

Обращения по вопросам, не связанным с теплоснабжением, необходимо направлять в органы прокуратуры с использованием Единого портала прокуратуры Российской Федерации либо через портал Госуслуг.

В надзорном ведомстве напоминают, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть в жилых помещениях – не ниже +18 градусов Цельсия (в угловых комнатах – плюс 20), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (-31 градус по Цельсию и ниже) – не ниже +20 (в угловых комнатах – плюс 22 градуса).

«При наличии проблем с отоплением потребителю, в первую очередь, необходимо уведомить о нарушении качества услуги аварийно-диспетчерскую службу, управляющую компанию», – отметили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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