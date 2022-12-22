На Челябинскую область надвигается снег

На Южный Урал идет снежный фронт.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по данным Гидрометеоцентра ночью и днем 23 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются снег, метели, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.
Кроме того, ожидается резкое потепление: днем синоптики обещают до +1 градуса.
Водителей просят быть внимательными и осторожными.
Челябинск, Виктор Елисеев
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