На Южном Урале наращивают инвестиции в обработку при общем спаде капиталовложений

За девять месяцев 2022 года вложения в основной капитал обрабатывающих предприятий страны, в том числе Челябинской области, значительно увеличились. Об этом сообщается в докладе «Региональная экономика», опубликованном на сайте Банка России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ России, на Южном Урале капитальные инвестиции компаний, занимающихся обработкой, составили порядка 91 миллиарда рублей. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, по данным Челябинскстата, по итогам трех кварталов 2022 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1%. За вычетом вложений малого бизнеса и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, он составил 168,2 миллиарда рублей (снижение на 8,5%).

При этом структура вложений существенно изменилась. Если в прошлом году инвестиции в обрабатывающую промышленность составляли 37,5% от общего объема капиталовложений, то в нынешнем году доля обработки выросла до 54,1%. Зато инвестиции в добывающую отрасль существенно сократились, и если в трех кварталах 2021 года доля этой сферы в объем объеме составляла 25,8%, то теперь – лишь 8,5%.

«В Челябинской области почти на треть увеличились инвестиции металлургических предприятий, на 60% – компаний по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Объемы инвестиций предприятий по производству химических веществ и химических продуктов выросли более чем на 80%", – отметили представители ЦБ.

Эксперты объясняют рост инвестиций двояко. Так, экономист Наталья Зубаревич в одном из своих ноябрьских интервью отмечала хорошие темпы инвестиций в первой половине 2022 года. С другой стороны, она же ранее не исключала, что на фоне ослабления инвестиционной активности бизнеса частично эту роль на себя возьмет государство.

Последнее подтверждают и в ЦБ. «Стимулом для повышения инвестиционной активности стали меры государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. На ситуацию также повлияло частичное замещение частных инвестиций государственными», – отмечают в регуляторе.

В целом по Уралу, авторы доклада отмечают, что в промышленности ожидания по спросу и производству несколько улучшились. По их данным, в III квартале внутренний спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке частично восстановился за счет госзаказов. Кроме того, металлотрейдеры распродали свои запасы, которые были сформированы по высоким ценам еще в I квартале 2022 году, и начали их пополнять.

Однако, конъюнктура на глобальном рынке металлургической продукции остается неблагоприятной. «Сохраняются сложности с переориентацией экспорта на рынки дружественных стран, связанные, в первую очередь, с высокой насыщенностью азиатского рынка, – отмечают в ЦБ. – Поставки металлургической продукции на экспорт с учетом выросших логистических расходов и запрашиваемого покупателями дисконта остаются для многих уральских производителей нерентабельными. Сроки поставок оборудования и запасных частей выросли, технологические процессы приходится частично перестраивать под изменившиеся характеристики некоторых используемых в производстве компонентов. В этих условиях некоторые уральские металлургические предприятия сворачивают инвестиционные программы, а проекты по модернизации мощностей сдвигаются на более поздние сроки».

Кстати, по итогам первого полугодия объем капиталовложений южноуральских предприятий составлял 111,1 миллиарда рублей. При этом доля и обрабатывающей промышленности, и добывающей были выше, чем сейчас – 55,9% и 9,5% соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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