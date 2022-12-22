Экс-советник мэра Челябинска останется в СИЗО до февраля

Экс-советнику главы администрации Челябинска Петру Конареву снова продлили срок содержания под стражей.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего чиновника задержали 9 сентября по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

Следователи предъявили ему обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, он был соучастником ранее задержанных руководителей МКУ «Городская среда». Предположительно, деньги чиновникам передавали собственники незаконно работавших в городе ларьков. За это торговые помещения исключали из числа подлежащих сносу. Всего экс-советнику инкриминируют 9 эпизодов взяток.

Конарева отправили в СИЗО на два месяца, защита пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

В октябре следователь попросил продлить срок содержания экс-чиновника подстражей еще на два месяца. Но и этого времени, видимо, не хватило.

Сегодня, 22 декабря, Тракторозаводский районный суд рассмотрел очередное ходатайство следствия. Просьбу судья удовлетворил, продлив меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца – до 27 февраля 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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