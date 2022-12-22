Южноуральские школьники уйдут на каникулы раньше

В некоторых школах Челябинской области зимние каникулы начнутся с опережением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в челябинском образовательном центре «Ньютон» последний учебный день в этом году состоится завтра, 23 декабря.

Согласно учебному плану учреждения, зимние каникулы здесь должны были начаться 28 декабря. Но теперь их официальный старт перенесли на понедельник, 26 декабря. Об этом руководство школы сообщило в родительских чатах.

По словам администрации образовательного центра, уйти на каникулы с опережением решено в связи с продолжающейся эпидемией гриппа и ОРВИ.

Ранее о досрочном прекращении учебных занятий заявили власти Озерска. Там с 26 декабря на зимние каникулы уйдут все школы.

Напомним, по данным на 19 декабря, в Челябинской области ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ оценивается как эпидемическая. За предыдущую неделю число выявленных случаев ОРВИ выросло на 20,8%. И хотя динамика заболеваемости среди школьников самая низкая, рост присутствует и в этой возрастной категории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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