Открытие главного ледового городка Челябинска перенесли

Ледовый городок на центральной площади Челябинска откроют в середине следующей недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, корректировка сроков связана с излишне теплой погодой.

«За последнюю неделю уже второй раз в городе дневная температура воздуха повышается до плюсовых отметок», – уточнили представители городских властей.

В связи с этим открытие главного ледового городка на площади Революции переносится на 18 часов 28 декабря. Напомним, ранее работу объекта планировалось начать в понедельник, 26 декабря.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня, 23 декабря, дневные температуры в областном центре ожидаются в пределах -1, +1 градусов по Цельсию. В субботу потеплеет до 0, +2 градусов. В воскресенье несколько похолодает: днем синоптики обещают 2-4 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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